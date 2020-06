Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spatz aufgefunden und Eigentümer übergeben

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Das Ende April entwendete Moped, Marke Simson, Typ Spatz, aus Wechmar (Pressemeldung vom 18.05.2020) konnte zu seinem Besitzer zurück. Mehrere Hinweise nach der Öffentlichkeitsfahndung führten die Ermittler in ein soziales Netzwerk, wo der Spatz zum Verkauf angeboten wurde. Am 19.05.2020 wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung und richterlichen Beschluss bei einem 53-Jährigen aus dem Saale-Holzland-Kreis eine Durchsuchung durchgeführt. Die Simson wurde aufgefunden und sichergestellt. Das Moped war bereits in Einzelteile zerlegt und teilweise beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Simson von drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren aus dem Landkreis Gotha entwendet und zum Kauf bei dem 53-Jährigen angeboten wurde. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls wurde ein Verfahren wegen Hehlerei gegen den 53-Jährigen eröffnet. Dem ersten Hinweisgeber wurde die in Aussicht gestellte Belohnung übergeben. (ah)

