Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Radfahrerin - Geschädigte gesucht

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es in Herrenhof in der Georgenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall vor einem Einkaufsmarkt. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes beim Verlassen eines Parkplatzes über den Fuß- und Radweg. Eine Radfahrerin sei aus Richtung Georgenthal herangefahren und mit dem Mercedes kollidiert. Die Frau habe sich dabei am Kopf verletzt und soll eine medizinische Versorgung vor Ort abgelehnt haben. Auch auf eine polizeiliche Unfallaufnahme soll sie nicht bestanden haben. Der Mercedes-Fahrer teilte seine personenbezogenen Daten der Frau mit, versäumte es jedoch, Angaben der Dame zu erfragen. Es handelt sich um eine ca. 50 Jahre alte Frau, mit nackenlangen roten Haaren. Anschließend verließen beide den Unfallort. Die Frau schob ihr Fahrrad hierbei in Richtung Hohenkirchen. Die Radfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0129590/2020 zu melden. (mwi)

