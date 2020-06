Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht vor Einkaufszentrum

Hötzelsroda (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern in der Zeit von 14.55 Uhr bis 15.15 Uhr einen schwarzer Citroen Picasso, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße 'Neue Wiese' geparkt war. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im mittigen Bereich der Beifahrerseite in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Täter und dessen Fahrzeug geben können. Hinwiese werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0129568/2020 entgegengenommen. (mwi)

