Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit einem Radfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Mercedes den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ichtershäuser Straße. Beim Auffahren auf die Ichtershäuser Straße übersah die Mercedes-Fahrerin einen von rechts, auf einem Radweg kommenden 22-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 700 Euro. (mwi)

