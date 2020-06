Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch im Bauhof - Zeugen gesucht

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 04.06.2020, 05.00 Uhr, bis zum Montag, 08.06.2020, 18.00 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Bauhof der Autobahnmeisterei einen Anhänger mit einer Arbeitsmaschine. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände in Mühlberg bei Wechmar. Ein dort abgestellter Anhänger einer eingemieteten Straßenbaufirma wurde an ein mitgeführtes Fahrzeug angehängt und gestohlen. Auf dem Anhänger der Marke 'Trebbiner', Typ 'Tp25.40-18', befand sich ein gelber Kompaktlader der Firma 'Bobcat' im Wert von ca. 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Verbleib des entwendeten Anhängers oder Kompaktladers geben können (Telefonnummer 03621 - 781124, Bezugsnummer 0128609/2020). (mwi)

