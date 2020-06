Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tier-Transporter weggerollt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 39-Jähriger befuhr heute Morgen die Ilmenauer Straße und stoppte seinen Transporter am rechten Fahrbahnrand, um nach dem Weg zu fragen. Der Fahrer vergaß, das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern. Der mit lebenden Geflügel beladene Transporter setzte sich in Bewegung und kam etwa 25 Meter entfernt an einem Ampelmast zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Tiere blieben gänzlich unverletzt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell