Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

LPI Gotha (ots)

Gestern führte die Landespolizeiinspektion Gotha tagsüber Geschwindigkeitsmessungen in der Thöreyer Straße in Arnstadt, auf der L 3007 in Kälberfeld, auf der Eisenacher Straße in Trügleben und in der Sophien- und Katharinenstraße in Eisenach durch. In Arnstadt war der schnellste Fahrzeugführer mit 90 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Mehr als 70 Überschreitungen wurden hier festgestellt. In Kälberfeld wurde der Schnellste mit 80 km/h gemessen, bei erlaubten 50 km/h. In Trügleben wurde ein Fahrzeugführer mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Und in Eisenach war der Schnellste mit 58 bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Hierbei fuhr annähernd jeder vierte Fahrer, der die Kontrollstelle in der Katharinenstraße passierte, zu schnell. Die Beamten stellten dort 61 Überschreitungen fest. Insgesamt passierten gestern über 3.500 Fahrzeuge die Messstellen. Allen oben genannten Spitzenreitern droht ein Fahrverbot und ein Bußgeldverfahren. (mwi)

