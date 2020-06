Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Gotha (ots)

Ein 20-Jähriger versuchte in der vergangenen Nacht auf einer Brückenbaustelle am Hauptmarkt eine Spanplatte, die an einer handelsüblichen Euro-Paletten angenagelt war, abzumontieren. Ein 14-jähriger Junge begleitete den Mann. Wahrscheinlich wurde der 20-Jährige bei der Tat gestört und verließ den Tatort. Durch Zeugenhinweise konnte der Täter ermittelt werden. Was er mit der Spanplatte vorhatte, wird aktuell geprüft. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mwi)

