Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hötzelsroda (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 07.06.2020, 18.30 Uhr, bis Montag, 08.06.2020, 09.00 Uhr, in zwei Kleingartenanlagen in der Dürrenhofer Allee in insgesamt zehn Gartenhäuser ein. Bei einem weiteren Gartenhaus gelang es dem oder den Tätern nicht, in das Gebäude zu gelangen. Aus den Häusern wurde nach bisherigen Erkenntnisstand ein Fernsehgerät, Elektrowerkzeuge, Nahrungsmittel und alkoholische Getränke im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro entwendet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0128341/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell