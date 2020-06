Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen Gräfenroda und Gehlberg

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 53-Jähriger befuhr gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, mit seinem Ford-Transporter die L 2149 in Richtung Gehlberg. Hinter ihm fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Renault. Auf Höhe des Sägewerkes beabsichtigte der Transporter-Fahrer nach links abzubiegen und verlangsamte seine Fahrt. Als er zum Abbiegen ansetzte, bemerkte dies der Renault-Fahrer wahrscheinlich aus Unachtsamkeit nicht und setzte seinerseits zum Überholen an. Es kam zur Kollision, bei der an beiden Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. (mwi)

