Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Abend, gegen 21.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Haus in der Marienstraße. Dort beschädigten der oder die Täter mehrere Fenster und entfernten sich anschließend in Richtung Wartburgallee. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei den Tatverdächtigen um drei junge Männer. Wer hat die Täter in dieser Zeit im Nahbereich gesehen oder kann Informationen zu deren Identität geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 261124 und der Bezugsnummer 0128724/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell