Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl im Kletterpark - Zeugen gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte begaben sich in der Nacht vom Sonntag zum Montag zum Kletterpark in Bad Tabarz und machten ich an der Kletteranlage zu schaffen. Diverse Seile und Kletterzubehör wurden abgetrennt und entwendet. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder entsprechendes Equipment unberechtigt bei jemandem festgestellt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0128214/2020 entgegengenommen. (ah)

