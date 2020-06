Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung und Sachbeschädigung in Gemeinschaftsunterkunft

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 01.00 Uhr, kam die Feuerwehr Waltershausen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Fabrikstraße aufgrund der Auslösung der Brandmeldeanlage zum Einsatz. Währenddessen gerieten zwei Bewohner (33 / m / libysch, 27 / m / türkisch) aus bislang ungeklärter Ursache miteinander in Streit. Im Verlauf schlug der 33-Jährige mehrfach auf den 27-Jährigen mit einer Tasse ein. Danach verließ der Täter das Gebäude und beschädigte mit der Tasse weiterhin ein abgestelltes Feuerwehrfahrzeug. Der 27-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. (mwi)

