Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufensterscheibe beschädigt - Täter gestellt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag, gegen 11.30 Uhr, warf ein 29-Jähriger (irakisch) mehrfach mit einem Stein auf die doppelglasige Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Ohrdufer Straße. Die äußere Glasscheibe wurde beschädigt. Eine Zutrittsmöglichkeit zum Markt konnte nicht geschaffen werden. Der Täter entfernte sich anschließend vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen und durch gute Zeugenhinweise in der Waldbahn festgestellt und kontrolliert werden. Der Täter fuhr hier weiterhin ohne gültige Fahrkarte. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Einkaufsmarkt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. (mwi)

