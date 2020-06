Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube aufgebrochen

Ichtershausen, An den Schafswiesen (ots)

In der Zeit von Montag (01. Juni 2020), gegen 19:30 Uhr bis Samstag, (06. Juni 2020), gegen 12:05 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube, An den Schafswiesen ein. Hier wurde die Tür zum Gartenhaus gewaltsam aufgehebelt und der Innenraum durchsucht. Aus dem Gartenhaus wurden dann verschiedene Elektrowerkzeuge, ein Baustellenradio sowie zwei Bogenkoffer im Gesamtwert von circa 1000,-EUR entwendet. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 50,-EUR. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ilmenau, Bezugsnummer ST/0127033/22020 jederzeit entgegen.

