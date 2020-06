Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Grundlos mit Baseballschläger zugeschlagen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen kam der Inspektionsdienst Gotha in der Clara-Zetkin-Straße aufgrund einer häuslichen Gewalt zum Einsatz. In der Wohnung konnte der 28jährige Ehemann, seine verletzte 27jährige Ehefrau und deren gemeinsames Kleinkind angetroffen werden. Wie die weiteren Befragungen ergaben, hatte der Ehemann betrunken und grundlos seine Frau durch einen Schlag mit einem Baseballschläger am Kopf leicht verletzt. Der Mann hatte 1,04 Promille in der Atemluft und wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Das Kind kam bei seiner Tante in Obhut. Die Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht, konnte nach der Behandlung allerdings wieder entlassen werden. Gegen den Ehemann wurde Anzeige erstattet.(ck)

