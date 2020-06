Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durstiger Einbrecher

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 04.06.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.06.2020, 09.45 Uhr brach ein Unbekannter in ein Gartenhaus in der Gartenanlage an der Straße "Unter den Linden" ein. Er trank vier Flaschen des im Gartenhaus gelagerten Bieres, entwendete vier Batterien und hinterließ einen Sachschaden von 500 Euro. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Gartenanlage wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0126949/2020 entgegen. (as)

