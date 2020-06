Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse mit Drogen verloren

Eisenach (ots)

Die Polizei Eisenach wurde am Samstagabend darüber informiert, dass in einem Einkaufscenter in der Mühlhäuser Straße eine Geldbörse mit verdächtigem Inhalt gefunden wurde. Die Beamten stellten vor Ort eine geringe Marihuana in der Geldbörse und kurz darauf den Eigentümer im Markt fest. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Marihuana wurde beschlagnahmt. Anschließend konnte die Geldbörse ohne den brisanten Inhalt wieder zurückgegeben werden. (as)

