Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Garagenkomplex - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der Garagenanlage "An der Lehmgrube" in der Nebestraße wurden zwischen Freitag, 05.06.2020, 09.30 Uhr und Samstag, 06.06.2020, 08.00 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens acht Garagen und ein Lagerraum das Ziel von einem oder mehreren Einbrechern. An einigen Garagen konnte das Tor gewaltsam geöffnet werden. Teilweise scheiterten die Versuche des Aufhebelns und die Garagen blieben verschlossen. Aus einer Garage wurde ein Sattel samt gefederter Sattelstütze gestohlen. Die Sachschäden betragen mehrere hundert Euro. Wer konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Geräusche wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0126952/2020 entgegen. (as)

