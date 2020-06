Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: verletztes Mädchen bei Fahrradunfall

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag erging gegen 14:46 Uhr über die Einsatzzentrale in Erfurt ein Notruf. Hier wurde mitgeteilt, dass ein 12 jähriges Mädchen auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Ohrdruf und Luisenthal mit ihrem Fahrrad gestürzt sei und sich dabei am Kopf verletzte. Das Mädchen hatte einen Betonpoller überfahren und war dabei allein beteiligt gestürzt. Sie wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.(ck)

