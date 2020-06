Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer wirft Drogen unter den Funkstreifenwagen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ohne Licht an seinem Fahrrad wurde am Samstag um 22:40 Uhr ein 18-Jähriger in der Fabrikstraße gestoppt. Während der Verkehrskontrolle warf der Radfahrer eine Dose unter den Funkstreifenwagen. In dieser fanden die aufmerksamen Beamten kurz darauf eine geringe Menge Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Radfahrer ein Strafverfahren eingeleitet. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell