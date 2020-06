Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallter Pkw verständigt Rettungskräfte

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein 57-Jähriger am Freitagabend gegen 21:30 Uhr im Bereich des Halbmondswegs die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Straße ab, fuhr über eine angrenzende Wiese und kam erst fern ab der Straße sichtgeschützt in einer Strauchgruppe zum Stehen. Über ein automatisiertes Notrufsystem im Pkw erfolgte die Alarmierung der Rettungskräfte und Lokalisierung des Unfallortes. Der 57-Jährige Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. (ml)

