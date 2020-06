Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol - Fahrer schwer verletzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In einer Kollision mit zwei Straßenbäumen und einem Laternenmast endete am Freitagnachmittag die Fahrt eines 58-Jährigen in der Dr.-Troch-Straße. Der Daimler-Benz-Fahrer fuhr gegen 17:00 Uhr von der Bundesstraße 247 kommend in Richtung Uelleben, ehe er nach der Kreuzung zur Harjesstraße die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Unfallzeitpunkt war der 58-Jährige alkoholisiert. Ein Test ergab einen Vorwert von 0,58 Promille. Der Daimler-Benz war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. (ml)

