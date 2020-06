Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Ifta (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 40-jähriger BMW-Fahrer in der Kasseler Straße kontrolliert. Der Drogentest des Fahrers reagierte positiv auf zwei verschiedene verbotene Substanzen. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

