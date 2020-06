Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reh ausgewichen und überschlagen

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am späten Freitagabend befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 84 von Großenlupnitz in Richtung Behringen. Beim Versuch, einem Reh auszuweichen, kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

In diesem Zusammenhang gibt Ihnen die Polizei folgende Verhaltenstipps: - Wildtiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern, vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung die Straßen. - Reduzieren Sie in diesen Bereichen die Geschwindigkeit und bleiben Sie bremsbereit. - Erkennen Sie ein Tier am Straßenrand oder auf der Fahrbahn: abblenden, hupen, bremsen, Lenkrad festhalten - wagen Sie keine gefährlichen Ausweichmanöver. - Kam es zu einem Unfall, sichern Sie die Unfallstelle ab und verständigen Sie die Polizei. - Fassen Sie aufgrund der Infektionsgefahren niemals tote Tiere ohne Handschuhe an und halten Sie Abstand zu lebenden Tieren. Diese und weitere Hinweise zu Wildunfällen erhalten Sie online unter den Links https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/tiere/wildunfaelle/ und https://www.jagdverband.de/wildunfaelle-deutschland-0. (as)

