Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eisenach (ots)

Am Freitag, 05.06.2020, kam es zwischen 13.55 Uhr und 14.30 Uhr in der Heinrichstraße auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Pkw Audi wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 5000 Euro am Pkw Audi zu kümmern. Die Polizei Eisenach leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0126531/2020 entgegen genommen. (as)

