Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehler beim Ausparken

Gräfenroda, Am Hopfenberg (ots)

Am Freitag, den 05.06.2020 gegen 12:35 Uhr wollte eine 63-jährige Renaultfahrerin in Gräfenroda aus ihrer Grundstückseinfahrt rückwärts in die Straße "Am Hopfenberg" ausparken. Dabei übersah sie eine 36- jährige Citroenfahrerin, welche von der Straße "Am Hopfenberg" in das Grundstück einfuhr und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden wurde mit circa 2000,-EUR abgegeben. Beide Personen blieben unverletzt.

(sg)

