Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener nach Randale in Gewahrsam genommen

Arnstadt, Mozartstraße (ots)

Am Freitag, den 05.06.2020 randalierte ein 29- jähriger alkoholisierter Arnstädter gegen 23:10 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Arnstadt. Seine verängstigte Frau informierte daraufhin die Polizei. Um weitere Auseinandersetzungen zu unterbinden, sprachen die eingesetzten Beamten dem 29 -jährigen einen Platzverweis für die Wohnung aus, welchem er auch zunächst nachkam. Später kehrte er jedoch zu der gemeinsamen Wohnung zurück und machte erneut Stress. Bei einem neuerlichen Einsatz wurde er schließlich zur Anschrift seiner Mutter verbracht. Da er sich jedoch erneut zur gemeinsamen Wohnung begeben wollte, wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

(sg)

