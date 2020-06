Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei und Einkaufsmarkt - Zeugenaufruf

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht, zwischen 03.45 Uhr und 04.05 Uhr in eine Bäckereifiliale sowie einen angrenzenden Einkaufsmarkt in der Margarethenstraße ein. Der oder die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine bislang unbekannte Anzahl von Zigaretten aus dem Einkaufsmarkt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter den Telefonnummern 03677 - 601124 oder 03621 - 781424 und der Bezugsnummer 0125975/2020 entgegen genommen. (mwi)

