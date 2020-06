Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Sattelzug

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, am späten Abend, befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Volvo-Sattelzug im Gewerbegebiet die Straße 'Am Burgsteig', in Richtung Industriestraße. An der Kreuzung zur Straße 'Am Sülzenbrücker Weg' fuhr der Sattelzug weiter geradeaus, als sich ein 48-Jähriger mit seinem Renault von rechts näherte. Aus bislang ungeklärter Ursache stoppte der Renault-Fahrer nicht und kollidierte mit dem hinteren Bereich des Sattelaufliegers. Der 48-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam zur Absicherung und Säuberung der Unfallstelle zum Einsatz. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell