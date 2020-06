Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Bäckerei - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte eine Scheibe an der Eingangstür einer Bäckerei in der Längwitzer Straße. Der oder die Täter verursachten Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0125919/2020 entgegen. (mwi)

