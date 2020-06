Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 02.06.2020, 09.00 Uhr, bis 04.06.2020, 09.00 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Seniorenheim in der Weimarer Straße einzudringen. Nach aktuellem Ermittlungsstand scheiterte dies und es wurde nichts entwendet. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0125238/2020 entgegen. (mwi)

