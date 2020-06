Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Die Sommer- und damit auch die Urlaubszeit beginnt. Durch die Lockerungen der Corona-Regeln treten Viele wieder ihren oft mehrwöchigen Urlaub an. Diebe hingegen machen niemals Urlaub. Erst letzte Nacht, kurz vor 03.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Im Semmichbache' in Eischleben ein. Ein Zeuge machte verdächtige Wahrnehmungen und rief sofort die Polizei. Trotz unverzüglicher Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die flüchtigen Täter nicht festgestellt werden. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0124793/2020 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

* Hinterlegen Sie Ihre Mobilfunknummer beim Reisebüro oder Reiseveranstalter, so dass Sie im Notfall kontaktiert werden können. * Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. * Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie auch immer zweifach ab. * Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. * Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. * Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis auf.

Diese und weitere Tipps finden Sie online unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/ oder https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/

Gerne informiert Sie auch die polizeiliche Beratungsstelle in der Landespolizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781504 oder per E-Mail beratungssstelle.gotha@polizei.thueringen.de (mwi)

