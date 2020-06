Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 52-jähriger befuhr gestern Abend, gegen 19.15 Uhr, mit seinem Opel die Straße Hopfberg, aus Richtung Am Birkenholz kommend. An der Einmündung des Hopfbergs in die Singer Straße beabsichtigte er nach rechts in die Singer Straße einzubiegen. Er übersah einen entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der VW-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell