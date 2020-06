Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw beschädigt Tankstelle

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer befuhr heute Morgen mit seinem Betonmischer das Gelände einer Tankstelle an der B 247. Er streifte mit der Beifahrerseite einen Betonpfosten der Tankstellenüberdachung und verursachte dadurch einen Schaden an dem Pfosten und an seinem Lkw. Infolgedessen lief aus dem Lkw-Tank Kraftstoff aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. (mwi)

