Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Durchsuchungen

Gotha (ots)

Am Sonntagabend führten Beamte des LKA Berlin eine Festnahme eines 41-Jährigen aus Gotha durch. Gegen den Beschuldigten läuft seit längerem ein Ermittlungsverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. In diesem Zusammenhang wurden durch Beamte der KPI Gotha zwei Beschlüsse des AG Berlin-Tiergarten zur Wohnungsdurchsuchung im Rahmen des dortigen Verfahrens vollstreckt. Es wurden nicht geringe Mengen an diversen Betäubungsmitteln, u.a. Marihuana, Heroin, Methamphetamin/ Amphetamin sowie Bargeld und ein Elektroschocker aufgefunden und beschlagnahmt. Der 41-Jährige wurde durch vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. (mwi)

