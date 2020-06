Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 30.05.2020, 08.00 Uhr, bis 02.06.2020, 19.10 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Mehrfamilienhaus in der Längwitzer Straße einzudringen. Ein Unbekannter wurde am 02.06.2020 etwa 19.10 Uhr durch einen Zeugen beobachtet, wie er versuchte, eine Tür in einer Tordurchfahrt aufzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchtete der Täter, ohne etwas entwenden zu können. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Informationen zur Tat oder zum flüchtenden Mann geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0123583/2020 entgegen genommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell