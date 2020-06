Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei betrunkene Mopedfahrer

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend, kurz vor 22.00 Uhr, wurden in Thal ein 23-jähriger und ein 27-jähriger Mopedfahrer kontrolliert. Beide waren auf ihren Simsons in der Straße 'An der Eiche' unterwegs. Atemalkoholtests vor Ort ergaben bei dem jüngeren Fahrer einen Wert von über 1,3 Promille und bei dem älteren einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 23-Jährigen eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Mit dem 27-jährigen Fahrer wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von unter 0,5 Promille ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde damit nicht eingeleitet. (mwi)

