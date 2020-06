Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 60-Jähriger wollte gestern gegen 15.30 Uhr vor einem Malergeschäft in der Turnvater-Jahn-Straße seinen roten VW-Transporter be- und entladen. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr vorbei und streifte den hinteren linken Bereich des VW. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle ohne Angabe zu seiner Beteiligung in Richtung Lichtzeichenanlage. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Kombi in der Farbe braun. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Nummer 0123428/2020 entgegen. (ah)

