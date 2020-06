Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Ilmenau (ots)

Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem VW gestern, kurz vor 18.00 Uhr, die Prof.-Schmidt-Straße in Richtung Paul-Löbe-Straße. Im Kreuzungsbereich der Prof.-Schmidt-Straße zur Straße 'An der Schloßmauer' querte ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer von der Schloßmauer kommend die Straße in Richtung Innenstadt und missachtete die Vorfahrt des VW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wodurch sich der VW drehte und in einem angrenzenden Gartenzaun zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 14.000 Euro. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell