Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kranaufbau gestohlen - Zeugenaufruf

Langenhain (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 26.05.2020, 17.45 Uhr, bis 30.05.2020, 15.45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Kranaufbau von einem Anhänger. Dieser stand auf einem Waldgrundstück in der Verlängerung der Lauchaer Straße. Der gestohlene schwarze Lastkran der Marke 'Pickup' hat einen Wert von ca. 300 Euro. Die Polizei in Gotha sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zum Verbleib des entwendeten Kranaufbaus geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0121559/2020 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell