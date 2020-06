Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, brachen Unbekannte mehrere Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäusern in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße sowie der Juliot-Curie-Straße auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde eine Bohrmaschine, eine Schützenschnur sowie verschiedene Schmuckgegenstände im Gesamtwert von ca. 100 Euro entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine Tasche mit Beutegut in einem Keller in einem anderen Mehrfamilienhaus aufgefunden und einem 30-Jährigen zugeordnet werden. Der Mann wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Er wurde bereits wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu den Kellereinbrüchen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0122266/2020 entgegen genommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell