Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Frau

Eisenach (ots)

Eine 79-Jährige wurde am späten Samstagnachmittag in der Kleingartenanlage Ziegelfeld durch einen 80-jährigen VW-Fahrer angefahren. Nach bisherigen Erkenntnisstand setzte der Mann mit dem Fahrzeug zurück und übersah die dahinter stehende Frau. Sie wurde durch die Kollision verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell