Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag begaben sich Unbekannte in eine Garage eines Wohnhauses in der Straße 'Weg zur Fasanerie'. Der oder die Täter entwendeten ein schwarze Pedelec der Marke 'Giant', Typ 'Fathom E+3 Power', im Wert von über 2.200 Euro. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrrads nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0120670/2020 entgegen. (mwi)

