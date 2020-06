Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Malerfirma - Zeugen gesucht

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 28.05.2020, 13.00 Uhr, bis zum 29.05.2020, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Malerfirma in der Straße 'Am Hochheimer See' ein. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert ca. 10.000 Euro entwendet. Am Freitag, den 29.05.2020, gegen 10.30 Uhr, wurde ein Unbekannter durch einen Zeugen beobachtet, wie er mit einem Fahrrad mit Anhänger vom Tatort flüchtete. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Informationen zur Tat oder zum flüchtenden Radfahrer geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0120812/2020 entgegen genommen. (mwi)

