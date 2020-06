Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrerin leicht verletzt

Schmerbach (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagnachmittag wurde eine 55-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 88 leicht verletzt. Die 55-Jährige wollte von der Straße 'Am Ehrlich' nach rechts in die Wintersteiner Straße abbiegen. Sie kam alleinbeteiligt zu Fall, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

