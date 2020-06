Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Mehrere Pkw wurden erneut in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet Gotha aufgebrochen. In der Lindenauallee und der Mozartstraße wurden jeweils ein Renault und ein BMW, in der Schäferstraße ein VW und ein Renault, in der Parkallee zwei Opel und zwei Mazda und in der Reyherstraße ein Opel und ein Ford beschädigt. Aus den Fahrzeugen wurden Gegenstände im Gesamtwert in nur zweistelliger Höhe entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von über 5.500 Euro. In allen genannten Fällen wurden geringwertige Gegenstände wie z.B. Zigaretten und Münzgeld gestohlen. Lassen Sie derartige Gegenstände nicht offen im Fahrzeug liegen.

Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei weiter:

* Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. * Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. * Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. * Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. * Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. * Lassen Sie kein Bargeld oder Zigaretten offen im Auto liegen.

Diese und weitere Tipps finden Sie online unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/ (mwi)

