Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weitere Keller im Visier der Einbrecher - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag hat es ein Einbrecher auf mehrere Keller im Bereich der Johann-Friedrich-Böttger-Straße und der Juliot-Curie-Straße abgesehen. Der Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern und zu den Kellerbereichen. Hier entwendete er Werkzeug und Schmuckgegenstände. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ermittelten die eingesetzten Beamten einen Tatverdächtigen, der später auch angetroffen werden konnte. In seinem Besitz fanden die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau teile des Diebesgutes wieder. Der Täter wurde zunächst vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden. Gibt es Zeugen oder weitere Geschädigte, welche in besagter Nacht Beobachtungen getroffen haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, Telefon: 03677-601124 und Bezugsnummer: 122266 zu melden. (sb)

