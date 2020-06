Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellertüren mit brachialer Gewalt geöffnet

Ilmenau (ots)

Um sich Zutritt zu mehreren Kellern in der Mühlenstraße zu verschaffen, öffnen unbekannte Täter diese mit brachialer Gewalt. Die geöffneten Keller werden durchwühlt und vermutlich nach brauchbarem Diebesgut untersucht. Als die Täter nicht fündig werden, verlassen sie die Keller ohne Diebesgut, hinterlassen allerdings Sachschaden von über 300 EUR. Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben, so richten Sie diese bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Telefonnummer: 03677-601124 Bezugsnummern: 0122211 und 0122215 (sb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell