Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Sonntag, 31.05.2020, auf Montag, 01.06.2020, wurden im Stadtgebiet Gotha insgesamt acht Pkw aufgebrochen. Neben vier Fahrzeugen in der Friedrichstraße (Bezugsnummer 0122294/2020), waren Fahrzeuge in der Schäferstraße (Bezugsnummer 0122263/2020), Lindenauallee (Bezugsnummer 0122213/2020) und der Mozartstraße (Bezugsnummer 0122253/2020) hiervon betroffen. Die unbekannten Täter erbeuteten Gegenstände im geringen Wert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Angabe der jeweiligen Bezugsnummer beim Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. (ml)

